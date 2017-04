Dupla é presa suspeita de matar jovem que 'dedurou' comparsas de roubo em Aparecida

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (20), suspeitos do assassinato de Alexandre Souza Almeida, de 19 anos, morto com sete tiros, no dia 29 de janeiro, em uma rua do Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o delegado Luiz Renato Maximiano, Alexandre foi assassinado porque Saymon Gonçalves Cruvinel e Ramon Rodrigues de Souza acreditavam que ele havia “cagüetado” comparsas de um roubo ocorrido em 2015.

Segundo o delegado, os autores confessaram o homicídio e um dos presos apresentados também é responsável por um outro homicídio praticado na mesma cidade.