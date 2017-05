Dupla é presa por assalto no Setor Bueno

Dois homens, de 24 e 37 anos, foram presos, na última terça-feira (16), suspeitos de praticar assaltos em Goiânia.

Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu um carro roubado e armas de fogo. Câmeras de segurança de um prédio no Setor Bueno registraram um dos assaltos. Um homem armado desce do carro, rende as vítimas e rouba os pertences.

De acordo com o G1, A polícia conseguiu prender os suspeitos após conseguir identificar o carro durante uma abordagem policial. Ele tinha sido roubado há cerca de um mês em Aparecida de Goiânia. O motorista foi preso e levou a PM até a casa do comparsa, no setor Finsocial, onde foram localizadas as armas.

“Um deles será autuado por receptação e adulteração do sinal identificador do veículo e o outro, por porte ilegal de arma de uso proibido”, disse o delegado Paulo Cesar Bertoldo à reportagem. Os dois já tem várias passagens pela polícia, inclusive por roubo.

A Polícia Civil vai investigar o envolvimento da dupla em outros crimes.