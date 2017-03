Dupla é presa e adolescente apreendido tentando entrar com 'sanduíche' de droga na cadeia de Cumari

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na quinta-feira (9), tentando entrar com “sanduíches” de maconha e crack em pó na cadeia de Cumari.

Segundo o delegado Victor Manuel Margon, os suspeitos saíram de Ouvidor para entregar a mercadoria para uma detenta, que seria parente do jovem, mas foram descobertos ainda na revista. De acordo com Margon, um dos homens ficou esperando dentro de um carro e estava com um revólver de calibre 32 com seis munições.

No depoimentos, os três negaram saber que havia droga dentro dos pães. A dupla está presa na cadeia de Cumari e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e o homem que dirigia o veículo deve ser autuado ainda por posse ilegal de arma de fogo. Já o adolescente foi ouvido e liberado.