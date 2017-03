Dupla é presa e adolescente apreendido suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de veículos

Dois rapazes de 23 e 19 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (9), suspeitos de integrarem uma quadrilha que praticava roubo de veículos, no Setor Novo Mundo, em Goiânia.

A Operação Recidiva, da Delegacia Regional de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DERFRVA), foi deflagrada na manhã de hoje e ainda procura mais um suspeito que está foragido.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos atuavam de forma bastante violenta, sendo que em um dos assaltos, eles teriam agredido a vítima com coronhadas em sua cabeça e apertado o seu pescoço com as mãos.

De acordo com a polícia, todos os investigados são moradores do setor Novo Mundo e eles já possuem várias passagens policiais por receptação, furto, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo

Durante o cumprimento dos mandados, dois homens foram presos e o adolescente apreendido por porte drogas. O trio foi encaminhado para a carceragem da Delegacia de Investigações Criminais, onde as investigações continuam para localizar novas vítimas de roubos de veículos praticados pelo grupo.