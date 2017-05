Dupla é presa com quase 100kg de maconha no sudoeste do Estado

Dois homens foram presos com cerca de 100 kg de maconha no KM-223 da GO-174, próximo a Rio Verde, no Sudoeste do Estado. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (27).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os PMs de Minas Gerais pediram para os policiais de Goiás abordarem uma dupla, que conduzia um caminhão, suspeita de transportar entorpecentes. Quando o veículo chegou próximo a Rio Verde a equipe conseguiu localizá-lo.

Com os suspeitos foram encontrados 98,300 kg de maconha distribuídos em tabletes envoltos em fita plástica amarelada dentro de um saco preto. A droga foi carregada na cidade de Três Lagoas, em Minas Gerais, e tinha como destino Santa Vitória. Os dois foram presos em flagrante.