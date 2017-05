Dupla é presa com objetos roubados de passageiros de ônibus em Luziânia

Dois homens foram presos na última quarta-feira (24), com objetos roubados de passageiros de um ônibus do transporte coletivo, que transitava pela GO-520, em Luziânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens entraram no ônibus da empresa Taguatur e anunciaram roubo. Após patrulhamentos e abordagens, a PM prendeu os suspeitos com um simulacro de pistola, oito celulares, duas carteiras femininas e R$ 175 em dinheiro.

Segundo a polícia, os suspeitos foram levados para a delegacia de Céu Azul, onde foram reconhecidos pela cobradora do ônibus.