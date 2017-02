Dupla é presa com eletrodomésticos adquiridos com fraudes bancárias e cartões clonados

Dois homens foram presos na última terça-feira (31), no setor Goiânia II, suspeitos de comprar eletrodomésticos através de fraudes bancárias com cartões clonados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após semanas de levantamento sobre fraudes bancárias, onde várias vítimas foram lesadas com transferências fraudulentas e cartões clonados, as equipes identificaram os suspeitos das fraudes.

Na residência dos criminosos, no setor Goiânia II, a dupla foi presa em flagrante e com eles foram apreendidos uma carga de fogões, máquinas de lavar, ar condicionado e micro-ondas, documentação das transações financeiras, um carro de luxo que foi comprado com o dinheiro das fraudes, uma pick-up usada para a busca dos materiais e R$ 6.700,00.

Aos policiais, os suspeitos informaram que os eletrodomésticos eram adquiridos pela internet e eram revendidos nos sites de comércio eletrônico e com os valores provenientes, sustentavam a vida de luxo.

Os homens e todo material apreendido, foram encaminhados para o 4ºDP de Goiânia.