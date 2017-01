Dupla é presa com carros clonados e documentos falsificados em Anápolis

Dois homens foram presos na quinta-feira (5), com carros clonados e documentos falsificados de veículos em Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens usavam um Lava-Jato como fachada para comercializar carros roubados/clonados e fornecer documentos de veículos falsificados.

Os militares foram até as proximidades da BR-153, onde os suspeitos venderiam mais um veículo clonado. Segundo a PM, no local os policiais abordaram os dois homens, que já tinham passagens por receptação e formação de quadrilha, em um Hyundai I30 roubado e com placas clonadas.

Depois da ação, os militares foram até o Lava-Jato e apreenderam mais uma caminhonete Fiorino Carga, com sinais de adulteração nas placas e chassi. Logo após, as equipes foram até a casa dos criminosos, onde foram localizados vários documentos falsificados de automóveis.

Os suspeitos foram presos e os veículos e toda documentação falsificada foram encaminhados para a delegacia de Anápolis.