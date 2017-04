Dupla é presa com 630Kg de maconha na BR-060, em Rio Verde

Dois jovens de 18 e 23 anos foram presos na noite deste sábado (29), na BR 060, em Rio de Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois transportavam 630 Kg de maconha em um carro.

A polícia informou que eles foram abordados e logo desceram do carro com as mãos para cima e se entregaram. Durante a revista, os policiais encontraram centenas de pacotes de maconha espalhados pelos bancos, assoalho e porta malas do carro.



Os jovens disseram para a polícia que pegaram a droga no Mato Grosso do Sul para entregar em Goiânia. Os dois e a maconha apreendida foram levados para a Central de Flagrantes local.