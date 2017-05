Dupla é presa com 25 identidades falsas em Goiânia

A Polícia Civil prendeu dois jovens, ambos de 19 anos, com 25 identidades falsas que seriam usadas para tentar receber benefícios em nome de outras pessoas em Goiânia. As informações são do G1 Goiás.

Segundo as investigações, os suspeitos são de São Paulo e confessaram ter vindo para a capital goiana no início desta semana somente para cometer o crime. Com eles, a polícia apreendeu R$ 780, fruto de um único saque irregular.

Prisão

A prisão foi realizada na última quarta-feira (10), quando um dos rapazes foi flagrado tentando cometer o golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal. Após a abordagem, ele levou a polícia até o hotel onde estava o comparsa.

A ideia da dupla, segundo o G1, era ficar em Goiânia até o final da semana.