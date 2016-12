Dupla é presa após roubar drogaria no Setor Bueno

Dois homens foram presos na noite de terça-feira (27), suspeitos de roubar a Drogaria Santa Marta na Avenida T-7 esquina com a Avenida T-2, no Setor Bueno, em Goiânia.

De acordo com as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), por volta das 21h, uma equipe estava na Rua T-30 quando viu um homem correndo em direção ao Fiat Pálio e populares gritando "pega ladrão" na porta da farmácia, que fica um quarteirão do local. Dentro do carro, estava um outro comparsa, já com o motor ligado.

Segundo a Rotam, durante a abordagem, foi encontrado um aparelho celular Samsung, de um funcionário da drogaria e R$ 2.423,00 que segundo a gerente do estabelecimento, é dinheiro do caixa. A gerente disse ainda aos policiais que o suspeito simulou estar armado e foi muito violento durante a ação.

Os homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Ninguém ficou ferido.

Em contato com a assessoria de imprensa da Drogaria Santa Marta, a empresa ainda não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta reportagem.