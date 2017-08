Dupla é acusada de golpes na venda de pacotes do Rio Quente Resorts; prejuízo passa de R$ 1 milhão

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (29) durante uma operação do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) da Polícia Civil (PC), acusados pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Segundo a corporação, Renato Júnior Martins e Rafael Castro e Silva mantinham páginas em uma rede social oferecendo venda de pacotes de hospedagem no Rio Quente Resorts, pousada no município de Rio Quente, no Sul goiano, por valores atrativos, geralmente 70% do valor oferecido pelo mercado.

Os pacotes eram pagos com dados de cartões bancários de terceiros, obtidos de forma fraudulenta. Desde o ano passado, a fraude gerou um prejuízo para a pousada de mais de R$ 1 milhão. Até agora, foram registradas quase 200 queixas de vítimas em todo o País.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, outros três mandados, sendo dois de busca e apreensão e um de condução coercitiva, foram cumpridos na operação. Os dois presos serão apresentados e maiores esclarecimentos sobre a operação serão prestados na manhã desta quarta-feira (30) na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em Goiânia.