Duas pessoas são presas por estelionato no setor Cidade Jardim, em Goiânia

Um casal foi preso na tarde desta sexta-feira (17) no setor Cidade Jardim, em Goiânia, suspeito de cometer crimes contra o INSS e o programa Bolsa Família.

De acordo com a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), o homem de 37 e a mulher de 23 anos foram abordados com alguns cartões clonados.

Em seguida, durante buscas em casas no setor Jardim Alphaville e Sudoeste, os policiais encontraram centenas de cartões clonados e 500 g de cocaína e uma grande quantidade de dinheiro. De acordo com a Rotam, a suspeita é de que a quantia seja resultado do tráfico de drogas e tenham mais pessoas envolvidas no caso.

A dupla foi presa em flagrante por estelionato e conduzida à Polícia Federal (PF).