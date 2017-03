Duas pessoas são presas após apreensão de 45 aves silvestres em fazenda de Goiás

Nesta quinta-feira (9), o Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) apreendeu 45 aves silvestres em uma fazenda próxima ao município de Mairipotaba, ao Sul do Estado, onde eram mantidas em cativeiro para serem comercializadas.

Segundo a PM, o suspeito colocava armadilhas em volta de casa para capturar os pássaros. Ao avistar a chegada dos policiais, o homem cortou as grades de uma gaiola e deixou escapar cerca de 30 aves para tentar evitar a prisão.

De acordo com informações das autoridades que estiveram no local, os pássaros estavam feridos e com as asas cortadas, presos em um viveiro feito de tijolos, sem reboco e coberto com uma tela de amianto instalada para evitar que fugissem.

O suspeito foi preso junto com a esposa, que também tinha participação no crime. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Cromínia.

As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).