Duas pessoas são mortas e outras duas ficam feridas após disparos em escola nos EUA

Duas pessoas adultas morreram em uma sala de aula e dois alunos ficaram feridos na escola de ensino fundamental North Park, na cidade de San Bernardino, no Estado da Califórnia dos Estados Unidos. Os disparos ocorreram na tarde desta segunda-feira (10) dentro da unidade de ensino. Os estudantes feridos foram levados para o hospital e os demais foram retirados do local por medidas de segurança.

Segundo o chefe da polícia, Jarrod Burguan, há a possibilidade do caso ser de um assassino suicida. Segundo ele, não há mais ameaça. "Acreditamos que seja um assassino suicida. Aconteceu em uma sala de aula. Dois alunos foram transportados ao hospital", afirmou Burguan pelo Twitter.

Um aviso publicado pelas redes sociais informa que os bombeiros estão na escola fazendo a contagem das vítimas. A polícia de San Bernardino também alertou que foi ao local e pediu para que a região fosse evitada.

A porta-voz do Distrito Escolar Unificado de San Bernardino, Maria Garcia, à rede KTLA, diz que os dois estudantes foram transportados para um centro local de trauma e suas condições não são conhecidas no momento. A terceira vítima é um professor (ou professora), de acordo com Garcia. "Não sabemos a idade dos alunos. Não sabemos em que série o professor ensinava", disse ela.

A escola fica perto da Universidade do Estado da Califórnia, que afirmou em sua conta em uma rede social que a polícia reporta um atirador no local. A cidade de San Bernardino foi palco de um massacre em dezembro de 2015, quando dois seguidores do grupo extremista Estado Islâmico abriram fogo em um centro comunitário e mataram 14 pessoas.