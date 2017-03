Duas pessoas são mortas a tiros em Goiânia

Dois homicídios foram registrados em Goiânia na madrugada desta segunda-feira (6). O primeiro crime aconteceu na Rua 21 de Abril, no Parque Anhanguera 2, onde uma travesti foi morta a tiros. Ela estava com uma amiga que não ficou ferida. A testemunha contou à Polícia Militar que um homem em uma moto se aproximou das duas e disparou. O suspeito ainda não foi preso.

No segundo caso, uma mulher foi morta a tiros no bairro São Francisco, na região dos motéis. A vítima, que estava sem documentos, foi baleada enquanto dormia na calçada na Avenida Pirineus. A polícia disse que vizinhos escutaram barulho de tiros e já encontraram a mulher morta. As duas vítimas ainda não forma identificadas.