Duas pessoas são executadas a tiros em Goiânia; uma enquanto caminhava e outra em uma festa

Duas pessoas foram executadas a tiros entre a noite de domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira (31), em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), os crimes ocorreram no Jardim Guanabara e na Vila Mutirão.

No primeiro caso, um homem caminhava pela Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, quando, no cruzamento com a Rua Campinas, o autor chegou em uma motocicleta e disparou várias vezes. A vítima morreu no local do crime.

Uma sobrinha do homem disse à polícia que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e foi ameaçado. Ela relatou também que o tio já tinha sido sofrido uma tentativa de homicídio e que depois disso ele teria comprado uma arma. Um traficante, da mesma região, é o principal suspeito.

Na Vila Mutirão, a vítima estava em uma festa, de acordo com a polícia, e foi vítima de vários disparos. Dois homens estavam em uma motocicleta e, segundo testemunhas, chegaram atirando. Outras quatro pessoas que estavam no local também foram atingidas e encaminhadas para o Cais do Jardim Curitiba e já receberam alta.