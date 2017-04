Duas pessoas são atropeladas por viatura no Setor Leste Vila Nova

Duas mulheres foram atropeladas por uma viatura da Rotam na noite deste sábado (8), no cruzamento da 5ª Avenida com a Avenida Vereador Germano Alves, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a viatura seguia no sentido Setor Leste Universitário/Avenida Independência, quando colidiu com a bicicleta em que as vítimas estavam.

As duas trafegavam no sentido oposto. A polícia informou que, após a colisão, as duas foram arremessadas ao chão. Viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram ambas.

Uma foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia e a outra ao Hospital de Queimaduras, também na capital. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.