Duas pessoas são atropeladas em marcha ‘Fora Temer’, em Goiânia; veja fotos da ocorrência 📷

Duas pessoas foram atropeladas durante a manifestação contra o governo do presidente Michel Temer e as reformas trabalhista e previdenciária na tarde desta quinta-feira (18), no Centro, em Goiânia, próximo da Praça do Bandeirante. Segundo a Polícia Militar (PM), aproximadamente 200 pessoas participaram do movimento que teve início por volta das 16h.

De acordo com uma testemunha, uma motorista tentou avançar por entre os manifestantes por duas vezes até que, na terceira, decidiu atropelar as pessoas que estavam na sua frente. Conforme a PM, em seguida à ocorrência, os protestantes depredaram o veículo.

O socorro foi acionado para atender as vítimas. Informações preliminares dão conta que uma mulher teve um ferimento na perna esquerda. A PM informa que está no local e a situação já foi contida. Ainda não há informações sobre a prisão dos envolvidos.

Confira as fotos da ocorrência: