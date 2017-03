Duas pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado (4) no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), as vítimas ficaram gravemente feridas e foram conduzidas, intubadas, ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso foi passado para o 16° Distrito Policial (DP) investigar.