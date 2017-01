Duas pessoas ficam feridas em acidente com caminhão da Prefeitura de Goiânia

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre um caminhão da Prefeitura de Goiânia e um carro na Avenida Castelo Branco, no setor Rodoviário, em Goiânia, na madrugada deste sábado (28).

Segundo informações de testemunhas, o veículo do município desrespeitou a sinalização de trânsito no cruzamento das avenidas Castelo Branco e Pio XII e acabou atingindo o carro, modelo Ford Ka, no qual as vítimas estavam.

Com a colisão, o carro subiu o canteiro central e atingiu um poste com câmeras de monitoramento, que caiu em seguida. O jardim ficou com as marcas de frenagem do carro atingido, além de várias peças espalhadas pela grama.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PM), as duas vítimas sofreram lesões leves. O passageiro foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) pelo Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da PM continua no local aguardando a remoção do veículo e do poste. O trânsito flui normalmente na Avenida Castelo Branco.