Duas mulheres são presas após furtarem loja de sandálias dentro de shopping, em Goiânia

Duas mulheres foram presas após furtarem 32 pares de sandálias da marca Havaianas dentro de uma loja dentro do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, na tarde deste domingo (21).

Segundo a Polícia Militar (PM), Lorena Rodrigues, que é moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, e uma adolescente não identificada estavam saindo do shopping com uma sacola cheia de sandálias quando foram abordadas por seguranças. De acordo com o gerente da loja, o valor dos produtos somados chegava a R$ 1,5 mil.

As acusadas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes. Eles serão autuadas por furto qualificado.