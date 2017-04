Duas faixas da BR-060 estão interditadas entre Guapó e Goiânia

Duas faixas da BR-060 no sentido Guapó/Goiânia continuam interditadas após a queda de óleo na pista no km 178, na manhã desta quinta-feira (6).

A rodovia conta com três faixas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para limpar a via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), inicialmente o caso foi registrado como derramamento de óleo vegetal, mas foi constatado que o material é de difícil remoção.

Os veículos estão passando somente pela faixa esquerda. Caso chova, há risco de interdição total da via no trecho. A polícia informou ainda que o trânsito flui normalmente no começo desta manhã.

A PRF disse que já informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre o acidente.