Duas cidades goianas estão entre as 50 melhores para envelhecer no Brasil

Envelhecer com tranquilidade, qualidade e conforto é o sonho de vários brasileiros acostumados com a loucura diária de uma metrópole. Caso você encaixe neste sonho que tal arrumar as malas e se mudar para o interior?

No Brasil, o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade listou 50 cidades onde isso é possível. Itumbiara e Catalão integram a lista juntamente com outros 48 municípios. O estudo é uma parceria entre o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) que analisou 498 cidades brasileiras e as classificou de acordo com as seguintes sete variáveis: cuidados de saúde; bem-estar; finanças; habitação; educação e trabalho; cultura e engajamento; e indicadores gerais.

O estudo concluiu que 50 dos 348 municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes possuem as condições necessárias para envelhecer com qualidade.

Confira a lista e as respectivas pontuações:

1. São João da Boa Vista (SP) - 99.82

2. Vinhedo (SP) - 99.49

3. Lins (SP) - 96.61

4. Fernandópolis (SP) - 95.70

5. Tupã (SP) - 94.78

6. Votuporanga (SP) - 93.92

7. Lajeado (RS) - 92.69

8. Itapira (SP) - 92.21

9. Rio do Sul (SC) - 92.15

10. Bebedouro (SP) - 91.11

11. Pato Branco (PR) - 89.87

12. Jaboticabal (SP) - 89.13

13. São José do Rio Pardo (SP) - 89.05

14. Paulínia (SP) - 89.01

15. Olímpia (SP) - 88.82

16. Videira (SC) - 88.49

17. Jaguariúna (SP) - 88.08

18. Mogi Mirim (SP) - 87.96

19. Batatais (SP) - 87.37

20. Avaré (SP) - 87.01

21. Matão (SP) - 86.96

22. Capivari (SP) - 86.61

23. Lavras (MG) - 85.22

24. Pirassununga (SP) - 84.47

25. Mirassol (SP) - 84.28

26. Taquaritinga (SP) - 83.95

27. Marechal Cândido Rondon (PR) - 83.75

28. Concórdia (SC) - 83.50

29. Alfenas (MG) - 83.47

30. São Roque (SP) - 83.25

31. Cruzeiro (SP) - 83.24

32. Ijuí (RS) - 82.90

33. Esteio (RS) - 82.67

34. Ibitinga (SP) - 82.48

35. Montenegro (RS) - 82.02

36. Itajubá (MG) - 81.09

37. Francisco Beltrão (PR) - 80.83

38. Cianorte (PR) - 80.80

39. Andradina (SP) - 80.74

40. Farroupilha (RS) - 80.72

41. Itumbiara (GO) - 80.46

42. Nova Lima (MG) 42 80.29

43. Campos do Jordão (SP) - 80.20

44. Nova Odessa (SP) - 79.93

45. Mococa (SP) - 79.57

46. Santo Ângelo (RS) - 79.32

47. Porto Ferreira (SP) - 79.29

48. Cruz Alta (RS) 79.24

49. União da Vitória (PR) - 78.79

50. Catalão (GO) - 78.57