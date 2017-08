Drogas, bebidas e facas são apreendidas em operação na Casa do Albergado em Goiânia

A Casa do Albergado Guimarães Natal foi alvo de uma operação de combate ao tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (23), em Goiânia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, foram localizadas garrafas de bebidas alcoólicas, latas de cerveja, balanças de precisão, crack, maconha e ecstasy. Foram encontrados também 73 carregadores de celular e 30 facas.

Os presos foram retirados das celas para revista, mas a Secretaria não cita quantos. Várias equipes participaram da operação, entre policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Batalhão de Trânsito da PM, agentes do Grupo de Escolta Prisional e servidores da Casa do Albergado.

Ainda segundo a SSP, a operação começou durante a noite e foi finalizada durante a madrugada desta quinta-feira (24).