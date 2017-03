Drama comoveu colega de curso

A história de Ipeculos Gomes Belchior, 52 anos, comoveu o servidor público Luiz Cláudio Pereira, 35. Colega de sala do homem que veio do Pará para estudar Direito em Goiânia, ele mobiliza os amigos para arrecadar doações. Outro objetivo da campanha é conseguir uma prótese dentária. Pereira conta que, apesar de conhecer Belchior há três anos, só no semestre passado to...