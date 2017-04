DPCA apura participação de quatro adolescentes em nova ocorrência do jogo “Baleia Azul” em Goiânia

O Conselho Tutelar levou ao conhecimento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) a participação de quatro adolescentes no jogo polêmico da “Baleia Azul” em Goiânia. O caso foi registrado nesta terça-feira (18). A delegacia irá investigar o caso. Informações preliminares dão conta de que eles teriam começado os desafios há poucos dias.

De acordo com a DPCA, os jovens apresentam diversos ferimentos nos pulsos e nos braços e há publicações suspeitas nas redes sociais de cada um. Eles serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para passarem por exame de corpo de delito. O jogo da “Baleia Azul” é conhecido por ter uma série de desafios que levam o participante ao suicídio.

Mais um caso

Na semana passada outra ocorrência chamou a atenção. Na quarta-feira (12), Amanda Batista Pereira, de 17 anos, saiu de casa sem avisar e na companhia de outra jovem. Ela tinha deixado apenas um bilhete. Ela retornou dois dias depois para a residência em que mora.

No entanto, assim que Amanda desapareceu, familiares encontraram um perfil no Facebook com imagens da filha junto com a adolescente que a acompanhava e mais uma terceira pessoa. Os familiares desconfiavam que o desaparecimento de Amanda estivesse relacionado com o 'Desafio da Baleia Azul', jogo que estimula o suicídio entre adolescentes. Nessa página na rede social foram encontradas também imagens de uma baleia azul que podem estar relacionadas com o jogo. A DPCA também acompanha o caso.

Entenda o jogo

Há uma pessoa por trás da tela chamada “curador”, ele é responsável por ditar as regras e passos a serem tomados por cada jogador no decorrer das missões.

O curador propõe 50 missões macabras aos jogadores, como bater fotos no topo de prédios, assistindo a filmes de terror durante a madrugada, automutilar-se, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. Alguns desafios são pensados especificamente nas fragilidades de cada jogador.