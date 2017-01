Dono e o gerente de posto são presos por roubo de 45 mil litros de combustíveis em Goiânia

Gustavo Borges e Nylander de Souza Gonçalves, respectivamente, proprietário e gerente do posto de combustíveis do Ecoposto, na Avenida Consolação, foram presos durante a Operação Bomba 157, realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furto e Roubo de Cargas (Decar), na manhã desta terça-feira (3), em Goiânia.

Segundo a Decar, Gustavo e Nylander, juntamente com outros dois indivíduos armados, roubaram um carregamento de 45 mil litros de combustíveis diversos e em seguida os descarregá-los no posto que funciona com a bandeira da empresa Ipiranga.

Ainda de acordo com a polícia, na época do roubo os suspeitos conseguiram fugir dos fiscais e da Polícia Militar. A dupla será apresentada ainda nesta tarde na Decar.