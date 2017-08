Dono dos bois que causou acidente na BR-060 é preso

Um produtor rural, de 69 anos, foi detido pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a PRF, o idoso foi identificado como o dono dos bois que foram atropelados por um caminhão em Abadia de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (9).

O veículo transportava cerca de nove mil litros de produtos perigosos, distribuídos em tambores de 200 litros e com o acidente parte da carga se espalhou pela via.

De acordo com a PRF, a propriedade rural fica a aproximadamente mil metros do local do acidente. Um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) foi lavrado e será encaminhado ao juizado especial criminal de Guapó.

Ainda de acordo com a PRF, o produtor rural deve responder por expor a vida alheia a perigo e por não guardar animal perigoso com a devida cautela. Além do atropelamento dos animais há o alerta para a contaminação de um manancial que fica às margens da rodovia.

No acidente, o caminhoneiro e um passageiro foram atingidos pelos produtos. Eles foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros.