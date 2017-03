Dono de supermercado em Goiânia é preso em flagrante por venda de mercadoria vencida

O dono de um supermercado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, foi preso em flagrante, na última terça-feira (28), durante a "Operação Olho Vivo”, deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon), em parceria com auditores fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e Procon Goiás.

O nome do estabelecimento e do proprietário não foram divulgados, pois o caso será apresentado durante coletiva à imprensa, nesta sexta-feira (31), às 9 horas, na sede da delegacia.

O objetivo da operação foi constatar denúncias que o estabelecimento estaria exalando odores característicos de alimentos estragados, presença de roedores e insetos.

No local, foram encontrados produtos com data de validade expirados, baratas mortas em boa parte do estabelecimento, veneno para ratos no depósito e também junto a produtos que eram expostos para consumo.

Foi encontrada ainda naftalina espalhada na parte inferior do freezer de refrigeração do açougue e carnes armazenadas em alta temperatura.

A atuação resultou na apreensão de 421 quilos de carnes bovinas, suínas, aves e linguiças; e 40 kg de produtos diversos com prazo de validade expirado.

Por conta das várias irregularidades, o local foi totalmente interditado pela Vigilância Sanitária Municipal.