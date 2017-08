Dono de posto em Goiânia é preso em flagrante por vender combustível roubado

O proprietário do Auto Posto Cantoni, próximo da Praça do Avião, em Goiânia, foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (3), por comercializar combustível roubado.

De acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Roubos de Cargas (Decar), o combustível é avaliado em R$ 125 mil e teria sido roubado do Auto Posto Carreteiro.

Segundo a Decar, a investigação começou a atuar no caso depois do registro do roubo da carga. Os suspeitos pertencem a uma quadrilha especializada.

Ainda de acordo com a Decar, o combustível recuperado foi devolvido e o Auto Posto Cantoni fechado pela Polícia Civil e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).