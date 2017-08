Dono de laboratório de refino de cocaína é preso em flagrante em Goiânia

Um homem de 33 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (31), em um laboratório de refino de cocaína, no Setor Jardim das Hortênsias, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), na casa do suspeito foram encontradas embalagens para empacotar a droga, balanças, medicamentos e vários produtos químicos, além de uma pistola e 10 munições.

A PM informou que o suspeito tentou impedir que a polícia fosse até o laboratório, mas os policiais chegaram ao endereço depois de encontrar um talão de energia no carro dele. No local, foram apreendidos 5 kg do entorpecente pronto para venda, e 30 kg de produtos para fabricação da droga.

De acordo com a PM, o homem, que já tem passagens por tráfico de drogas, posse de arma e falsidade ideológica, assumiu ser o dono do laboratório. Agora a polícia vai investigar se o suspeito agia sozinho ou se tinha a ajuda de outras pessoas para fabricar e vender a cocaína.