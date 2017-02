Dono de escola de Bom Jesus é conduzido coercitivamente por fraude em operação da Polícia Civil

O empresário Antônio Narno de Souza Neto foi conduzido coercitivamente na tarde de segunda-feira (6), durante a Operação Perdulário, da Polícia Civil, em Bom Jesus.

Segundo a PC, Antônio é investigado há mais de três meses por estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita qualificada em razão de ofício. Ele também responde a 13 inquéritos.

De acordo com a polícia, o empresário, dono de uma escola que ministra cursos profissionalizantes, tinha um contrato de parceria com o Instituto Educacional Vanguarda, do Mato Grosso do Sul, mas não estava repassando o percentual exigido para a instituição educacional e por isso, o contrato foi rescindido.

Ainda de acordo com a PC, o Instituto Vanguarda possuía autorização do Ministério da Educação (MEC), mas a escola de Antônio não. Mesmo assim, ele continuou a matricular alunos utilizando-se de mobiliário cedido em comodato pela escola sul-matogrossense.

Os alunos não estavam conseguindo realizar avaliações, e aqueles que foram avaliados não obtinham certificação reconhecida pelo MEC.

Segundo a polícia, o Instituto Vanguarda foi vítima de apropriação indébita de bens e valores, e os alunos, vítimas de estelionato e falsidade ideológica.

A Polícia Civil informou que Antônio Narno irá reparar o dano e restituir os objetos do Instituto Vanguarda, o que lhe lhe proporciona uma redução de pena de um a dois terços.