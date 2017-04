Dono de conhecido restaurante em Anápolis é encontrado morto no Lago Corumbá IV, em Luziânia

O corpo do empresário Elson Divino Pereira de Abreu, dono do Vesúvio Restaurante & Chopperia, no bairro Jundiaí, em Anápolis, está sendo velado na noite desta terça-feira (25), no cemitério Memorial Parque, na cidade.

Elson foi encontrado morto na manhã da última segunda-feira (24), às margens do Lago Corumbá IV, no município de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal. Seu corpo estava próximo a uma lanche da qual era proprietário.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, também no entorno do DF.

O Vesúvio, conhecido restaurante na cidade, é famoso por receber muitos turistas que visitam Anápolis.

Ainda não se sabe se a causa da morte foi por afogamento ou qualquer outro motivo.