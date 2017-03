Dono de carro é assaltado na Vila Nova e vira refém de bandidos

Quatro pessoas foram presas em flagrante por roubo seguido de sequestro na tarde deste domingo (5), na GO-070, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os suspeitos, três homens e uma mulher, estavam armados com um simulacro e roubaram o carro de um rapaz, no Setor Vila Nova, região central da capital, e ainda mantiveram a vítima como refém.

Segundo a PRE, ao passar pela barreira policial, os militares suspeitaram do carro e ordenaram a parada do veículo. Ao parar, a vítima, em um ato de desespero, saiu do carro e denunciou o roubo.

Os quatros confessaram o crime e informaram que levariam o carro para Inhumas, porém, de acordo com a PRE, se negaram a dizer o que fariam com a vítima. Os suspeitos e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes.