Dono de agência de turismo é condenado a pagar R$ 20 mil por terceirizar pacote de viagem

O proprietário da LH Tour Operadora de Turismo, Luiz Henrique Porto, foi condenado pelo crime de estelionato, acusado de causar prejuízo de cerca de R$ 20 mil a outra agência que havia terceirizado a compra de um pacote de viagem. A sentença é do juiz Adegmar José Ferreira, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, que considerou que o réu agiu mediante fraude para obter vantagem financeira ilícita.

Segundo a denúncia, a empresa que foi vítima, Território Viagens e Turismo Ltda, foi procurada em janeiro de 2012 por uma família de nove pessoas que desejava passar as festas de fim de ano em Porto de Galinhas (PE). O pacote, incluindo transportes aéreo e terrestre, foi, então, terceirizado e adquirido junto à firma do réu, com entrada no valor de R$ 3,6 mil e nove parcelas de R$ 1.848.

O acusado teria encaminhado um contrato falso de prestação de serviço, no nome de uma terceira empresa. Sem saberem da fraude, os funcionários da Território Viagens e Turismo permitiram que os clientes assinassem e encaminharam todos os cheques a Luiz Henrique.

Somente no mês de novembro – um mês antes da viagem ser realizada – a empresa vítima descobriu que o réu não havia adquirido nada do pacote. Para não lesar os clientes, a Território Viagens assumiu as despesas e arcou com tudo, no valor de R$ 30 mil, uma vez que as novas reservas foram feiras em cima da hora e tiveram maior custo.