Dono da cervejaria é preso por crime poluir área de proteção ambiental

Durante operação realizada em Petrópolis nesta quarta-feira (11), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prendeu sete pessoas. De acordo com informações da Polícia Civil, caminhões estavam despejando resíduos em áreas de proteção ambiental. Os detritos faziam parte das obras da cervejaria Cidade Imperial, sediada no município da Região Serrana. Entre os detidos, está Cléber da Silva Faria, sócio proprietário da cervejaria.

Descaracterizados, agentes da DPMA seguiram três caminhões até o local onde estavam sendo descartados os materiais. Na ação, os policiais flagraram duas grandes áreas florestais devastadas e um rio soterrado.

Foram presos os motoristas dos caminhões, bem como um operador de retroescavadeira que desmatava um dos pontos. A DPMA também identificou e prendeu em flagrante o proprietário do terreno devastado, Vander Cunha, e o engenheiro responsável pela obra. Encaminhados à Cidade da Polícia, todos foram liberados após pagamento de fiança.

Os envolvidos foram autuados pelos crimes de destruir ou danificar floresta de preservação permanente e de construir ou fazer funcionar estabelecimento ou obras potencialmente poluidores, contrariando as leis ambientais.

Na delegacia, Cléber Faria alegou que contratou uma empresa terceirizada para fazer o descarte adequado do material proveniente da obra.

A Cidade Imperial, fundada por descendentes da família imperial brasileira, foi adquirida em junho de 2015 pelo Grupo Irmãos Faria, do qual Cléber faz parte. A cervejaria está construindo uma nova sede no bairro Bingen, em Petrópolis. Cléber é ainda ex-acionista do Grupo Petrópolis, dono das marcas Itaipava, Crystal, Lokal e Petra, entre outras. Atualmente, a empresa é gerida por Walter Faria, tio de Cléber.