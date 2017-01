Dono é preso por furtar caixa eletrônico de sua padaria

Um comerciante de 29 anos foi preso em flagrante ao tentar furtar um caixa eletrônico dentro de sua própria padaria, por volta das 2h de ontem, no Capão Redondo (zona sul). Outras quatro pessoas também foram detidas.

De acordo com a Polícia Civil, o comerciante abriu o caixa junto com três comparsas, usando uma chave falsa do equipamento.

Segundo a polícia, o caixa tem uma câmera e as imagens são acessadas por uma central de segurança da empresa responsável. Os funcionários perceberam a movimentação e chamaram a PM.

Os policiais chegaram na padaria e encontraram o comerciante junto com três homens, de 30, 31 e 37 anos, perto do caixa.

O equipamento já estava totalmente aberto. Porém, não deu tempo do grupo pegar o dinheiro.

Segundo a polícia, para tentar impedir a visão da câmera, o comerciante colocou uma televisão, que fica em um suporte, na frente do equipamento. Porém, só conseguiu fazer um bloqueio parcial da visão.

Fora da padaria, uma jovem de 21 anos, apontada como a namorada de um dos envolvidos, foi detida dentro de um Hyundai HB20. Ela tentou avisar o bando da chegada dos agentes, mas não deu tempo.

Os policiais militares também encontraram seis máquinas caça-níqueis. Ao lado delas, foram achados R$ 993. No escritório do comércio, os PMs acharam colete à prova de balas que aparentava ser de uso de vigilantes.

O comerciante disse que comprou o colete de um amigo, por R$ 25. Ele não deu o nome da pessoa responsável pela venda.

Segundo a polícia, os envolvidos negaram o crime. Eles contaram que ficaram durante o dia bebendo na padaria. Afirmaram que apenas queriam visualizar o interior da máquina.

O comerciante disse que um funcionário da empresa responsável pelo caixa esqueceu a chave do equipamento na padaria. Segundo a polícia, eles não apresentaram advogados.