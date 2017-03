Dona de padaria morta em Aparecida foi assassinada pelo filho de 23 anos da amante do marido

A descoberta de um traição foi o motivo que culminou na morte da comerciante Nilsa Custódio Mateus, de 49 anos, em 2 de março deste ano. A vítima foi morta a tiros dentro do banheiro da sua panificadora e mercearia União no Setor Garavelo Park, em Aparecida de Goiânia.

Em coletiva na manhã desta sexta-feira (24), o delegado adjunto da Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia, Fabrício Flávio Rodrigues, explicou que o marido da vítima estava tendo um relacionamento extraconjugal com a vizinha, Liandra Evangelista Cardoso, 46 anos, e assim que Nilsa descobriu as duas discutiram e a mulher contou para o filho Athos Evangelista Guimarães, de 23 anos. Após a desavença, Liandra ficou meio receosa e evitava sair de casa, segundo o delegado.

De acordo com Fabrício, durante as investigações Liandra chegou a ser presa, mas foi solta após ser confirmado que ela não teve participação no crime. Essa informação foi questionada pelos filhos de Nilsa que estavam na coletiva, houve um princípio de discussão entre eles e o delegado; e os mesmos foram retirados da sala. Os filhos da vítima acreditam que partiu de Liandra a ‘ordem’ para matar a comerciante.

Durante as investigações, os policiais descobriram também que o crime começou a ser premeditado em dezembro de 2016. No dia do crime, Athos e mais dois comparsas chegaram ao comércio em uma caminhonete. Athos, que é foragido da justiça por tráfico de drogas, desceu, rendeu a vítima e efetuou os disparos. Em seguida eles fugiram. Um dos comparsas é Vinicius Rodrigues evangelista, 25 anos, e está foragido. O terceiro envolvido ainda não foi identificado.

Ainda de acordo com Fabrício, Athos confessou que matou Nilsa porque ela estava ameaçando a mãe dele após descobrir o caso extraconjugal, mas a polícia descartou a hipótese de ameaça por parte da vítima. Na coletiva, Athos não quis falar com a imprensa e ficou perguntando pelo advogado.