Dona de casa desaparecida em Goiânia é encontrada em Inhumas

A dona de casa Alessandra Gonçalves Pereira de Oliveira, de 46 anos, moradora de Goiânia, que estava desaparecida desde o último dia 6, foi encontrada por uma senhora em Inhumas, no final da tarde de quarta-feira (11), de acordo com a irmã dela, Nívea.

"Eu ainda não a vi, mas minha mãe disse que ela estava muito inchada, acho que por causa do Diabetes e dos problemas renais que ela tem. Sei que ela já está em casa e bem", informou Nívea.

No dia 6 de abril, Alessandra saiu de casa, no Setor Buriti Sereno, dizendo que iria até o Senac do Setor Fama para buscar um documento, mas ela não foi na instituição e o documento continuava na unidade.

Alessandra é casada e tem dois filhos. Um irmão dela registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.