Dois suspeitos de roubo e receptação de veículos são presos em operação da polícia em Goiânia

Equipes da DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores) deflagraram nesta sexta-feira (18) a Operação Corruptores. De acordo com o delegado Adriano Sousa Costa, titular da Especializada, as ações contaram com o apoio de mais de 40 policiais civis: “O saldo da operação foi de duas prisões e outras quatro pessoas conduzidas coercitivamente. Esses indivíduos são suspeitos de terem roubado de cinco a sete veículos”, frisou.

Durante as diligências também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências dos investigados. “Essa associação criminosa é composta por maiores e menores de idade, voltada à prática de roubo e de receptação de veículos, além de tráfico de drogas”, explicou o delegado Gustavo Rigo, que coordenou as diligências.