Dois são presos suspeitos de roubo, execução e ocultação de cadáver em Luziânia

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (25), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, suspeitos de executar, ocultar o corpo e ainda roubar os pertences da vítima. De acordo com as investigações, João Paulo Saavedra e Ítalo Barbosa assassinaram Lucas Batista Matos, em outubro do ano passado, porque a vítima teria tido uma relação amorosa com a ex-mulher de João Paulo. De acordo com as investigações, os suspeitos contaram com a ajuda de Ivo Silva, que está preso desde o dia 10 de maio.

Segundo os policiais civis responsáveis pelo caso, os envolvidos estavam em uma festa e assim que Lucas saiu do local, o trio o seguiu até sua residência, onde a vítima foi assassinada. Posteriormente, João Paulo, Ivo Silva e Ítalo Barbosa enrolaram o cadáver numa capa de sofá e o levaram para um matagal, onde o corpo foi enterrado.

As investigações informaram, por fim, que os pertences da vítima foram divididos entre os três envolvidos.