Dois são presos após assaltar mulher no setor Parque Amazônia, em Goiânia

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (21), no setor Parque Amazônia, em Goiânia, suspeitos de roubarem a bolsa de uma mulher no mesmo setor.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima acionou a corporação e passou as características dos autores, que foram localizados momentos depois. A dupla estava em uma motocicleta e com eles foram encontrados quatro aparelhos celulares, a bolsa roubada e um revólver calibre 32 com seis munições.