Dois são executados a tiros e um fica ferido em Aparecida de Goiânia

Dois homens morreram e uma pessoa ficou ferida após serem atingidos por disparos de arma de fogo, dentro de uma casa, no setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia, na noite desta quarta-feira (15).

Quatro pessoas chegaram em duas motocicletas ao local e procuraram por uma pessoa que não estava na residência e seria menor. De acordo com o Grupo de Investigações de Homicídios da cidade (GIH), os autores desceram das motocicletas, e sem tirar o capacete, abordaram as vítimas no lote da casa.

As três pessoas foram levadas até a residência que fica no fim do lote e lá os autores atiraram contra elas. A pessoa procurada pelos criminosos não estava no local no momento do crime. A polícia vai investigar o caso para saber a autoria e o motivo do duplo homicídio.