Dois são baleados em tentativa de assalto no Setor Jardim Flamboyant, em Senador Canedo

Um homem e um menor foram baleados, na noite desta segunda-feira (24), depois de tentarem assaltar um policial militar e mais duas pessoas, no setor Jardim Flamboyant, em Senador Canedo.



De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam andando pela rua quando os suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto. Um estava com um simulacro de uma pistola e outro com uma faca de aproximadamente 15 centímetros, com os quais pediram os pertences das vítimas.

O policial entregou o celular aos criminosos e, em seguida, deu voz de prisão aos ladrões. No entanto, eles não se renderam e ameaçaram o PM, que atirou contra os suspeitos. Os dois foram atingidos na região da cintura. Segundo a polícia, eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, sem risco de morte. Ainda de acordo com a PM, a dupla já havia assaltado outras pessoas no setor.