Dois professores são indiciados por mestrado fraudulento no Paraguai

A Delegacia do Consumidor (Decon) indiciou dois professores, responsáveis por um curso do Sindicato dos Trabalhadores de Goiânia (Sindigoiânia), e um gerente administrativo do Instituto Superior Cultural Brasileiro (ISBC) por mestrado fraudulento no Paraguai.

De acordo com o delegado Webert Leonardo Lopes Santos, a investigação, que durou cerca de um mês, foi encerrada na última quinta-feira (31). O investigador disse que a apuração do caso começou depois de uma denúncia de sete pessoas que eram de uma turma de cinquenta alunos. Eles tinham aulas no Brasil e mais dois períodos de 15 dias no Paraguai, durante as férias de julho.

Segundo o delegado, quando a turma chegou em Assunção, não tiveram as aulas que estavam previstas no contrato. O investigador disse, ainda, que os alunos também foram transferidos para outra universidade porque, segundo a instituição, ela não foi informada de uma nova classe. Os três suspeitos foram autuados por estelionato e publicidade enganosa.

Denúncia

Conforme os relatos dos professores da rede pública de ensino de Goiânia em matéria publicada pelo jornal O Popular do dia 8 de agosto, os pagamentos eram feitos ao SindiGoiânia, onde também ocorriam as aulas mensais.

Segundo os professores, o curso teve início no ano passado e para julho de 2017, no período de férias, estava marcada uma viagem para o Paraguai onde teriam aulas por cerca de 15 dias. A turma conta com aproximadamente 54 alunos que pagam mensalidades entre R$ 490 a R$ 590. Essa transação era feita na conta de Gleyvison Nunes, um dos professores.

A viagem, de acordo com os professores, foi acordada de uma maneira, mas acabou acontecendo de outra. O ônibus leito contratado primeiramente acabou substituído por um outro veículo tipo semi-leito que estava com os pneus carecas. Ao chegarem ao Paraguai, os professores foram informados que o curso não seria ministrado pela UCP. A nova instituição responsável pelo mestrado seria a Universidad Gran Asunción (Unigran). “Foi então que descobrimos que a UCP não tem esse mestrado. Inclusive, não há contrato entre a universidade e o instituto ou o sindicato, afirma uma pessoa que adquiriu o curso, leciona na rede municipal da capital, mas não quis se identificar. Um documento ao qual os professores tiveram acesso reitera essa ausência de convênio.

Com relação à Unigran, o problema era outro, de acordo com Oneida Fernandes Pereira, professora da rede estadual em Goiânia, a instituição não tem o reconhecimento dos órgãos educacionais paraguaios para ofertar o mestrado. “Tem um pedido no Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), mas sem conclusão”, explica.

Além disso, segundo os professores, com essa alteração foi proposta também a assinatura de um novo contrato, agora com a Unigran. “Era ofertada a modalidade de ensino a distância (EAD)”, diz Oneida. De acordo com a professora, a nova proposta não foi aceita por todos.