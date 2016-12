Dois morrem e nove ficam feridos em acidente na BR-020, em Posse

Atualizada às 09h30

Uma criança de dois anos morreu depois de um acidente entre uma van e um caminhão na tarde desta quinta-feira, BR-020, próximo ao município de Posse, região nordeste do estado.

O motorista da van foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, além das vítimas fatais, outras nove pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado gravíssimo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, enquanto as equipes atendiam aos feridos, uma camionete saiu da pista e capotou no mesmo trecho da rodovia. Os dois ocupantes do veículo foram retirados das ferragens e levados ao hospital.