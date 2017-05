Dois médicos são indiciados em Inhumas por homicídio culposo de criança de 11 anos

Dois médicos que trabalharam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas foram indiciados pelo crime de homicídio culposo. Uma criança de 11 anos veio a óbito em razão de supostas negligências e imprudências praticadas durante os atendimentos, segundo a investigação da Polícia Civil do município.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, os médicos teriam ignorado os sintomas da vítima. “Há provas robustas de que os sintomas apresentados pela vítima foram ignorados pelos médicos, que não tomaram as precauções que lhe eram exigíveis, pois, caso agissem com maior zelo, o evento morte teria sido evitado. Os médicos liberaram o paciente sem que houvesse sua total e satisfatória recuperação agindo, assim, culposamente”, afirma a autoridade policial.

Conforme o inquérito, os responsáveis da criança procuram por três dias seguidos atendimento médico na UPA com os mesmos profissionais, tendo início o tratamento no dia seguinte ao Natal do ano passado - 26 de dezembro. O menino apresentava um quadro de febre, com dores de cabeça e no corpo. Para o delegado, as devidas precauções não foram tomadas em todos os atendimentos.

Após a piora no quadro clínica, o menino foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. Contudo, o jovem não correspondeu ao tratamento e morreu no dia 29 de dezembro de 2016. A causa da morte ainda não foi constatada, mas também será investigada.

O delegado Humberto Teófilo remeteu o caso para o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e também para o Conselho Regional de Medicinado Estado de Goiás (Cremego).