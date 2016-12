Dois homens são presos suspeitos de roubo a passageiros de ônibus em Águas Lindas

Dois homens foram presos após roubarem passageiros de um ônibus no município de Águas Lindas de Goiás, cidade no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM), um trio teria realizado o assalto, mas tentaram fugir em um carro. Os suspeitos abandonaram o veículo e escaparam por um matagal.

Após algumas apurações dos PMs a casa onde os três estavam foi localizada, mas somente dois foram encontrados no local. Segundo os policiais, eles se esconderam embaixo de uma mesa na cozinha.

Na residência foram encontrados todos os pertences dos passageiros do ônibus, como aproximadamente 20 aparelhos celulares, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, que foi usada no crime. Também foram apreendidas 100 gramas de chumbo. A dupla foi presa em flagrante e conduzida à delegacia.