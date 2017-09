Dois homens são presos com R$ 10 mil em notas falsas no terminal Padre Pelágio

Dois homens foram presos com cerca de 10 mil reais em notas de dinheiro falsificadas dentro do terminal Padre Pelágio, no bairro Ipiranga, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os suspeitos foram descobertos através de uma abordagem de rotina. A dupla estava com o dinheiro falso em uma caixa, que estava dentro de uma mochila, e nos bolsos.

O guarda civil metropolitano Iron Machado relatou que os suspeitos preferiram não comentar se aplicariam golpes com as notas falsas ou se entregariam para outra pessoa. “Preferiram ficar calados até mesmo para não expor quem ajudou eles”, disse.

Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos à sede da Polícia Federal (PF), no Setor Pedro Ludovico.